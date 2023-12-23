نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا المونديال| بعثة الأهلي تصل الإمارات استعدادا للسوبر المصري في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الأمارات استعدادًا للمشاركة في السوبر المصري، وذلك لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا، يوم الاثنين القادم في تمام الساعة السابعة مساء.

وقد نشر الحساب الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي صورة لبعثة الفريق برفقة محمود الخطيب رئيس النادي.

وجاء قائلا: "وصلنا الامارات.. وصول الأبطال استعدادًا للمشاركة في السوبر المصري ".



وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالميدالية البرونزية، بعد حصد المركز الثالث في المباراة التي أقيمت بينه وبين فريق أوراوا ريد الياباني والتي انتهت برباعية مقابل هدفين.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الاهلي صور للاعبي الأهلي قائلا: "شكرًا جدة.. لحظات ما قبل إقلاع بعثة الأهلي في طريقها إلى الإمارات".



واستقبل ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة، مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت بين الفريقين أمس الجمعة، وسجل رباعي الأهلي ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وكويزومي "هدف ذاتي" وعلي معلول في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع.



واستطاع فريق أوراوا من تسجيل الهدفين وهم جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54، من المباراة.