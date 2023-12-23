نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيولى يعيش أيامه الأخيرة مع ميلان.. وتحديد البدلاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، بأن ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، يعيش أيامه الأخيرة رفقة الروسونيري.

ويقدم ميلان مستويات ونتائج سيئة للغاية تحت قيادة بيولي هذا الموسم، حيث ودع الفريق اللومبادري مسابقة دوري أبطال أوروبا وتحول إلى الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فأن إدارة ميلان استقرت على أن يكون هذا الموسم هو الأخير لبيولي مع الروسونيري، حيث تريد الإدارة تعيين مدرب جديد يعيد الفريق إلى مستويات المتميزة.

بدلاء بيولي في ميلان

وأشارت التقارير، إلى أن هناك أكثر مدرب على طاولة إدارة ميلان لقيادة الفريق في الموسم الجديد، ويأتي على رأسهم أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لتشيلسي وإنتر ميلان ومنتخب إيطاليا، بالإضافة إلى تياجو موتا مدرب بولونيا.