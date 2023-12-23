نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة قاضية.. برشلونة مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تهديد نادي برشلونة الإسباني، بالاستبعاد من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2023-2024.

برشلونة مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية، فأن برشلونة يواجه شبح الاستبعاد من مسابقة دوري أبطال أوروبا في موسمها الحالي.

وأسفرت قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوربا، عن وقوع برشلونة في مواجهة نابولي الإيطالي.

وأكدت الصحيفة الألمانية، بأن الفريق الكتالوني متهم بخرق القواعد المالية الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وأشارت أن البلوجرانا بيانات غير صحيحة بشأن حساباته السابقة لمدة 3 سنوات متتالية.

وأوضحت الصحيفة إلى أن "يويفا" يقيم الوضع في الوقت الحالي، وأنه من الممكن استبعاد الفرق الكتالوني من مسابقة دوري أبطال أوروبا.