بهدف صلاح.. التعادل الإيجابي يحسم قمة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله القمة النارية التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد أرسنال، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "آنفيلد".

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت مساء اليوم، عند تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أحداث مباراة ليفربول ضد أرسنال

بدأ رتم المباراة سريع بعض الشيء وتبادل لاعبو ليفربول وأرسنال العديد من التسديدات.

وسجل جابرييل ماجاليس هدف التقدم لصالح أرسنال في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من أوديجارد.

وفي الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة نجح محمد صلاح في معادلة النتيجة لصالح ليفربول عن طريق تمريرة حاسمة من أرنولد.

وصوب أرنولد كرة قوية في الدقيقة الثانية والسبعين من عمر الشوط الثاني من المباراة لكنها ارتطمت بالعارضة.

استمر التعادل الإيجابي مسيطر على المباراة فيما تبقى من وقت، مع إهدار العديد من الفرص لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.