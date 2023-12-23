نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد أرسنال اليوم السبت 23/12/2023 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد أرسنال اليوم السبت 23/12/2023 في الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال

سقط فريق ليفربول الكروي الأول في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره فريق أرسنال والتي جمعت بينهما على ملعب" آنفيلد "، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز" البريميرليج ".

أهداف مباراة ليفربول ضد أرسنال

سجل جابرييل ماجاليس هدف التقدم لصالح أرسنال في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول من المباراة بصناعة أوديجارد.

وعادل محمد صلاح النتيجة للريدز في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة بصناعة أرنولد.