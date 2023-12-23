نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس إدارة الزمالك يتعاقد مع مجدي أبو المجد لتدريب فريق اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مع المدرب مجدي أبو المجد لتولي تدريب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.



ومن المقرر أن يبدأ مجدي أبو المجد مهام عمله رسميًا بالقلعة البيضاء بقيادة تدريب الفريق غدًا الأحد.



وفي نفس الوقت تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك مع الكرواتي ماريو توملاچوڤيك لتولي منصب مدرب الأحمال للفريق الأول لكرة اليد.



ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك تدريبه في تمام الساعة الرابعة عصر غدًا الأحد بصالة نادي الزمالك.



وفي سياق متصل، نجح لاعبي الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره الشمس بنتيجة 30/31، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة بالدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز.



كان الفريق سبق وفاز على الطيران 23/29 في الجولة السابقة، التي جمعتهما أمس الجمعة بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء.



ويستعد فريق سيدات يد الزمالك لمواجهة الشمس بدور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الثالثة عصرًا بالصالة المغطاة بمقر النادي.



ويقود يد السيدات بالقلعة البيضاء كل من، أمجد عويس مديرًا فنيًا ورضا حسين مدربًا عامًا ومحمد السباعي مخططًا للأحمال ومحمد فراج مدربًا لحراس المرمى وآمال شعبان وداليا القط إداريتين للفريق.