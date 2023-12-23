نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هُزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من نظيره الرائد بنتيجة 3/1 في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

أهداف الاتحاد والرائد في المباراة

افتتح كريم البركاوي التسجيل للرائد في الدقيقة 22.

وسجل رومارينو التعادل في الدقيقة 25 وعاد البركاوي للرائد بالهدف الثاني في الدقيقة 72.

وانهى الدوسري الأهداف للرائد في الدقيقة 90.

ترتيب اتحاد جدة والرائد

ويحتل العميد المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 28 نقطة بعد تحقيق 8 فوز و4 تعادلات وخسر 5 بينما يأتي نظيره الرائد في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة حيث فاز خلال 4 مباريات وتعادل بأربعة وهزم بعشرة.