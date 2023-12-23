يوفنتوس يتغلب بصعوبة على فورسينوني
واصل فريق يوفنتوس مطاردة إنتر ميلان على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه فروسينوني 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما، يوم السبت، في الجولة السابعة عشرة من المسابقة.
وأنهى يوفنتوس الشوط الأول متقدما بهدف نظيف، أحرزه كينان يلدز في الدقيقة 12.
وفي الشوط الثاني تمكن فريق فروسينوني من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51 عن طريق خايمي بايز، إلا أن يوفنتوس تمكن من تسجيل هدف الفوز 82 عن طريق دوشان فلاهوفيتش.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف إنتر ميلان، الذي بإمكانه أن يوسع الفارق لأربع نقاط حال فوزه على ليتشي في وقت لاحق من اليوم.
في المقابل توقف رصيد فروسينوني عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف خلف جنوه.
وهذا الفوز هو الثاني عشر ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في أربع.
في المقابل، باتت هذه الخسارة هي الثامنة لفروسينوني في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في أربع.
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