ليفربول يتعادل مع أرسنال في البريميرليغ

ليفربول يتعادل مع أرسنال في البريميرليغتعادل ليفربول مع ضيفه أرسنال 1 -1، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق الأهداف خلف ليفربول، فيما يحتل توتنهام المركز الرابع برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس والذي لديه مباراة مؤجلة.

وتقدم أرسنال عن طريق غابرييل ماغالايس في الدقيقة الرابعة، فيما سجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 29.