نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الاحد 24-12-2023 في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 24 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في موسمه الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة تشيلسي ضد نظيره فريق وولفرهامبتون، مساء اليوم الأحد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وستنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد نظيره وولفرهامبتون، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

حيث يحتل فريق تشيلسي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد فريق وولفرهامبتون، في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.