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أحمد جودة - القاهرة - نجح روما في حصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره في الدوري الإيطالي بالفوز على نابولي بهدفين نظيفين من توقيع بلجريني ولوكاكو وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الكالتشيو الإيطالي.

روما يحسم موقعة نابولي بثنائية في الكالتشيو



بهذه النتيجة، يحتل روما المركز السادس عشر في جدول الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة بينما يحتل نابولي المركز السابع برصيد 27 نقطة.



بدأ روما المباراة بالهجوم على مرمى نابولي كانت أخطرها في الدقيقة التاسعة عشر من عمر المباراة من تسديدة من إدوارو نجم روما ولكن الكرة ارتطمت بالقائم كما سدد نفس اللاعب تسديدة أخرى قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس نابولي.

حاول لاعبو نابولي العودة لأجواء اللقاء لتسجيل هدف ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

استهل لاعبو نابولي الشوط الثاني ببداية سيئة، حيث تم طرد ماتيو بوليتاني في الدقيقة 66 لعرقلته مهاجم روما ليشهر الحكم البطاقة الحمراء له.

في الدقيقة 76، سجل روما أول أهداف اللقاء عن طريق بلجريني الذي حصل على تمريرة متقنة من ستيفان شعراوي ليسدد الكرة في الزاوية اليمنى من مرمى نابولي.

قضى روما على أحلام نابولي في الدقيقة 96 عن طريق روميلو لوكاكو الذي سجل الهدف الثاني من عن طريق هجمة مرتدة رائعة سيطر عليها ببراعة ليسجل منها الهدف الثاني لتنتهي المباراة بفوز روما على نابولي بهدفين نظيفين.

