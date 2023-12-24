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أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة روما ونابولي، التي أُقيمت مساء السبت على أرض ملعب الأولمبيكو، تصاعد حالة من التوتر خلال قمة الجولة 17 من الدوري الإيطالي، حيث نجح روما في تحقيق فوز مثير بنتيجة 2-0، في لقاء شهد عدة لحظات مثيرة.

مورينيو يواصل هوايته المفضلة ويشتبك مع نجم نابولي

ووفقًا لتقرير "فوتبول إيطاليا"، فقد تلقى جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، بطاقة صفراء في الدقيقة 38 بسبب انفعاله خلال تفاعله مع خفيشا كفاراتسخيليا، نجم نابولي، على خط التماس.

وأشارت التقارير إلى أن كفاراتسخيليا سقط على أرض الملعب بعد تدخل من برايان كريستانتي، لاعب وسط روما، وهو ما لم يُعجب المدرب البرتغالي.

وظهر مورينيو وهو يصرخ على كفاراتخيليا قائلًا: "كفى، كفى، احترام!"، حيث طالب لاعب نابولي بعدم التلاعب للحصول على ركلات جزاء.

ووفقًا للتقرير، استمر مورينيو في المناقشة مع كفاراتخيليا ووجه يديه نحو وجهه، ثم توجه لمناقشة مماثلة مع فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، بسبب محاولته الحصول على ركلة جزاء.