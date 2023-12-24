نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري روشن 2023-2024 قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يتصدر الهلال جدول الترتيب وينافسه النصر ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" ترتيب دوري روشن 2023-2024 قبل مباريات اليوم الأحد الموافق 24/12/2023.
موعد مباراة الوحدة والرياض
وتنطلق صافرة بداية مباراة الوحدة والرياض مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة.
ترتيب دوري روشن
1- الهلال 50 نقطة
2- النصر 40 نقطة
3- الأهلي 37 نقطة
4- التعاون 34 نقطة
5- ضمك 30 نقطة
6- الاتحاد 28 نقطة
7- الفتح 28 نقطة
8- الاتفاق 24 نقطة
9- الوحدة 22 نقطة
10- الخليج 22 نقطة
11- الفيحاء 19 نقطة
12- الاخدود 19 نقطة
13- الشباب 18 نقطة
14- الطائي 17 نقطة
15- الرائد 16 نقطة
16- الرياض 16 نقطة
17- أبها 14 نقطة
18- الحزم 12 نقطة
ترتيب هدافي الدوري
1- رونالدو 17 هدف
2- ميتروفيتش 16 هدف
3- جورج نكودو 14 هدف
4- فراس 11 هدف
5- تاليسكا 10 أهداف
القنوات الناقلة لمباريات الدوري
تردد قناة ssc sports 1
القمر: بدر
التردد: 12380
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.