نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الوحدة ضد الرياض في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة استعداداته لمواجهة نظيره فريق الرياض مساء اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الوحدة ضد الرياض في دوري روشن والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك عبدالعزيز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 22 نقطة، فيما يحتل فريق الرياض المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

ويسعى فريق الوحدة لتحقيق الفوز أمام نظيره فريق الرياض في مباراة اليوم لتعويض الخسارة أمام الهلال في الجولة الماضية.

وسوف يتم نقل مباراة فريق الوحدة أمام نظيره فريق الرياض مساء اليوم في بطولة دوري روشن السعودي عبر شاشة قناة SSC الرياضية.