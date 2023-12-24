نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الانجليزي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الاحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 24 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في موسمه الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة تشيلسي ضد نظيره فريق وولفرهامبتون، مساء اليوم الأحد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وستنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد نظيره وولفرهامبتون، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات اليوم

1- آرسنال: 40 نقطة.

2- ليفربول: 39 نقطة.

3- أستون فيلا: 39 نقطة.

4- توتنهام: 36 نقطة.

5- مانشستر سيتي: 34 نقطة.

6- وست هام: 30 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد: 29 نقطة.

8- مانشستر يونايتد: 28 نقطة.

9- برايتون: 27 نقطة.

10- تشيلسي: 22 نقطة.

11- بورنموث: 22 نقطة.

12- فولهام: 21 نقطة.

13- برينتفورد: 19 نقطة.

14- وولفرهامبتون: 19 نقطة.

15- كريستال بالاس: 18 نقطة.

16- إيفرتون: 16 نقطة.

17- نوتنجهام فورست: 14 نقطة.

18- لوتون تاون: 12 نقطة.

19- بيرنلي: 11 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد: 9 نقاط.