نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الفرق المتأهلة لدور الـ32 من كأس مصر حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تختتم اليوم آخر مباريات كأس مصر، وذلك في دورها التمهيدي الثالث والأخير قبل بداية دور 32 في البطولة والذي يجمع بين الكبار.

وتأتي اخر مباراة في البطولة، والتي تجمع بين راية كفر الدوار والنجوم، صاحب المسيرة المتراجعة منذ بداية الموسم.

النجوم بات صاحب الازمات الإدارية، والفنية برحيل أكثر من 4 مدربين، اخرهم محمد شرف والذي قادهم في جولة وحيدة.

بينما على النقيض يواصل راية كفر الدوار، مشواره الايجابي في البطولة بقيادة محمد حليم، والذي استطاع تصحيح المسار بعد انطلاقة سيئة.

موعد مباراة راية والنجوم في كأس مصر

تقام مباراة راية كفر الدوار، والنجوم في بطولة كأس مصر في تمام الثانية مساء، والذي يستقبلها ملعب النجوم

قائمة الأندية المتأهلة لدور 32 من كأس مصر

وشهد الدور الحالي مفاجات كبيرة حول المتأهلين لمقارعة الكبار في دور 32 من البطولة، أبرزها كان في وداع غزل المحلة، السكة الحديد، وادي دجلة

وضمت قائمة المتأهلين كلا من:

القناة الرياضي على حساب السكة الحديد

الترسانة على حساب غزل المحلة

الواسطى على حساب وادي دجلة

مكادي على حساب ديروط

النصر على حساب طنطا

بتروجيت على حساب ايسترن كومباني

أبو قير للاسمدة على حساب كهربا الاسماعيلية

جمهورية شبين على حساب الانتاج الحربي

بترول اسيوط على حساب دلفي

بور فؤاد على حساب وي

لافيينا على حساب المنصورة

الألومنيوم على حساب دكرنس

بروكسي على حساب المنيا