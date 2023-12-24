نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي قبل مباريات اليوم الاحد.. صلاح يطارد هالاند في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية، صراع مدوي على صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي 2023-2024، وتحديدا بين النجم المصري الدولي محمد صلاح؛ والنرويجي إيرلينج هالاند.

وسقط فريق ليفربول في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره أرسنال، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، وسجل هدف الريدز الوحيد المصري محمد صلاح.

بينما تعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره وست هام يونايتد بهدفين نظيفين.

ويواصل النجم النرويجي الدولي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 14 هدف.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي: 14 هدف.

محمد صلاح، ليفربول: 12 هدف.

دومينيك سولانكي، بورنموث: 12 هدف.

سون، توتنهام هوتسبير: 11 هدف.

جارود بوين، وست هام يونايتد: 11 هدف.

أولي واتكيز، أستون فيلا: 9 أهداف.

هوانغ هي تشان، وولفرهامبتون: 8 أهداف.

كاليوم ويسلون، نيوكاسل يونايتد: 7 أهداف

أليكساندر إيساك، نيوكاسل يونايتد: 7 أهداف.

نيكولاس جاكسون، تشيلسي: 7 أهداف.