نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية مباراة وولفرهامبتون وتشيلسي وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

خسر وولفرهامبتون من ويستهام يونايتد في الجولة الماضية من البريميرليج بثلاثية نظيفة بينما فاز تشيلسي على شيفيلد يونايتد بثنائية نظيفة في نفس الجولة.

يحتل وولفرهامبتون المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بينما يحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

موعد مباراة وولفرهامبتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة وولفرهامبتون وتشيلسي يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 على إستاد مولينيو معقل وولفرهامبتون وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والرابعة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.



موقف وولفرهامبتون وتشيلسي في جدول الدوري الإنجليزي

احتل وولفرهامبتون المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 41 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 23 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 9 مباريات.

في حين احتل تشيلسي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 44 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 19 مباراة.