موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري للأبطال

السوبر المصري للأبطال يقام لأول مرة بنظام تواجد 4 فرق وهم الأهلي بطل الدوري الممتاز، بيراميدز وصيف الدوري الممتاز، سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة ومودرن فيوتشر صاحب المركز الرابع في الدوري الممتاز والذي تم اختياره لظروف استبعاد الزمالك بسبب العقوبة الموقعة عليه لإنسحابه من السوبر الماضي.

وحقق الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية قبل أيام، ليدخل المواجهة أمام سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري للأبطال بحافز قوي من أجل تحقيق أول بطولة هذا الموسم.

وكان الأهلي قد طلب بشكل رسمي تأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري للأبطال، لكن عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات رفض هذا الطلب.

الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، سيواجه في المباراة النهائية الفريق الفائز في من مباراة الدور نصف النهائي الأخرى التي ستجمع فريقي مودرن فيوتشر وبيراميدز.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري للأبطال

المباراة ستقام يوم الإثنين الموافق 25 ديسمبر وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري للأبطال

المباراة ستكون منقولة عبر قناة أون تايم سبورت.