انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.. وولفرهامبتون أمام تشيلسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يوجد في جدول مباريات اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 الكثير من اللقاءات الهامة قي الدوريات الكبرى، وأيضاً يريد الجميع معرفة القنوات الناقلة لها على مدار اليوم، ومن أهمها لقاء وولفرهامبتون أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي، وهذا بجانب اللقاء الذي يكون بين كلاً من الرياض والوحدة في الدوري السعودي للمحترفين.

مباريات اليوم

ونعرض لكل عشاق الساحرة المستديرة مباريات اليوم الأحد الذي تبث على مدار اليوم، وذلك لأن المباريات يريد أن يشاهدها الجميع حالياً، وهو سوف يكون على مدار اليوم لأنها من أكثر الأشياء الذي تشغل بال الجميع في الوقت الحالي، حيث أنها من أكثر اللقاءات الهامة والمميزة على جميع الشاشات.

جدول مباريات اليوم الأحد

ويتم العمل على تقديم جدول مباريات اليوم وفيها مباراة وحيدة ضمن الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي، وهي التي يحل فيها تشيلسي كضيف ثقيل على وولفرهامبتون، وهذا يأتي قي محاولة البلوز لتعديل الترتيب الخاص بهم في الجدول، وهي من اللقاءات الهامة التي يريد أن يتابعها ويشاهدها الكثيرين، وهو يشمل عدد كبير من اللقاءات بين الكثير من الفرق الهامة في كل مكان على جميع الملاعب.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وولفرهامبتون X تشيلسي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الوحدة X الرياض – الساعة 8 مساء على قناة SSC

مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة

نهضة بركان X الرجاء – 7 مساء – Arryadia SD/HD

مواعيد مباريات الدوري التركي

قونيا سبور X قيصري سبور – الساعة 12:30 ظهراً

أضنة ديمرسبور X أنطاليا سبور – الساعة 3 عصراً

فناربخشة X جالاتا سراي – الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات كأس مصر

النجوم X راية – الساعة 2 ظهراً