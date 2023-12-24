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أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة نظيره فريق الرياض مساء اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.

التشكيل المتوقع لمباراة الوحدة ضد الرياض اليوم الأحد في دوري روشن

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك عبدالعزيز.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 22 نقطة، فيما يحتل فريق الرياض المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

تشكيل الوحدة المتوقع ضد الرياض

حراسة المرمى: منير مهند محمدي.

خط الدفاع: أوسكار دوارتي - إسلام هوساوي - علي عبد القادر مكي - عبد الله الحافظ.

خط وسط: فيصل فجر - أيمن كريغ غودوين - أنسيلمو دي مورايس.

خط الهجوم: حسين العيسى - عبد العزيز نور - أوديون إيجالو.

تشكيل الرياض المتوقع ضد الوحدة

في حراسة المرمى: الين توسكا.

خط الدفاع: عبدالإله الخيبري – اينولج موسونا – صلاح ال عباس – دينو هوقو.

خط الوسط: مارتن نيكولاس كامبانيا – علي الزقعان – حسين النويقي – أحمد عسيري.

خط الهجوم: ديداير ابراهيم ندونق – بيراما توريه.