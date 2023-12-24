نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الوحدة ضد الرياض في بطولة دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق كرة القدم السعودية عن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة أمام نظيره فريق الرياض في مباراة اليوم الأحد.

ويلتقي فريق الوحدة مع نظيره فريق الرياض مساء اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر بطول دوري روشن السعودي على ملعب الملك عبدالعزيز.

القنوات الناقلة لمباراة الوحدة ضد الرياض في بطولة دوري روشن

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.وتنقل أحداث مباراة الوحدة أمام نظيره فريق الرياض مساء اليوم الأحد عبر شبكة قنوات SSC الرياضية

الناقل الحصري لإذاعة مباريات دوري روشن السعودي وترددها:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.