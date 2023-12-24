أراوخو يتمسك بالبقاء في برشلونة وسط اهتمام بايرن ميونيخ

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو، لاعب برشلونة الإسباني، عن عدم رغبته في الرحيل عن الفريق الحالي في يناير المقبل، كما أشار الصحفي " فلوريان بلاتنجرج ".

أراوخو يتمسك بالبقاء في برشلونة

وكشف الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات اهتمام بايرن ميونيخ الجاد بمدافع البلوغرانا، مع استعداد النادي لتقديم مبلغ كبير مقابل انتقاله الشتوي.

ومع ذلك، فإن أراوخو نفسه يرغب في البقاء مع برشلونة ويفكر في توقيع عقد جديد مع الفريق الكتالوني قريبًا.

في الوقت ذاته، قد يعيد بايرن ميونيخ النظر في متابعة المدافع في الصيف، حيث يحرص مدرب الفريق، توماس توخيل، بشكل خاص على ضمه.

وشارك أراوخو هذا الموسم في 16 مباراة مع برشلونة، وسجل هدفًا واحدًا.

ويقيم موقع " ترانسفير ماركت" قيمة اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بمبلغ 70 مليون يورو، على أن يمتد عقده الحالي مع برشلونة حتى صيف 2026.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الرابع برصيد 38 نقطة في الدوري الإسباني، في هذه الأثناء، يواصل بايرن ميونيخ ملاحقة باير ليفركوزن في الدوري الألماني، متخلفا بفارق أربع نقاط.