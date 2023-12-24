خاص... مدافع النصر السعودي يدخل حسابات ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل ريال مدريد في الوقت الحالي البحث عن مدافع جديد، وذلك من أجل حل المشاكل الدفاعية الكبيرة، التي تواجه الفريق في الوقت الحالي بعد إصابة الثنائي إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا.

مدافع النصر السعودي يدخل حسابات ريال مدريد

ويمتلك الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، بين صفوفه الثنائي ناتشو فرنانديز، أنطونيو روديجر فقط في قلب الدفاع، وهو ما تسبب في مشكلة حقيقية بعد طرد المدافع الإسباني أمام فريق ألافيس.

حيث لجأ أنشيلوتي إلى الاعتماد على خدمات الفرنسي أوريلين تشاواميني في قلب الدفاع، وهو ما يجعل النادي الملكي مطالب بالتعاقد مع مدافع جديد خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وارتبط ريال مدريد مؤخرًا بعديد الأسماء أبرزها غونسالو إيناسيو لاعب سبورتنج لشبونة، وأنطونيو سيلفا لاعب بنفيكا، بالإضافة إلى لاعبه السابق رفائيل فاران الذي لا يشعر بالراحة في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ومع ذلك فإن هناك تخاوف كبير داخل إدارة النادي الملكي في الوقت الحالي من الأسماء المذكورة أعلاه، وهو ما جعل هناك توجه لدراسة إمكانية التعاقد مع أهداف أخرى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مثلما فعل في وقت سابق بالتعاقد مع كيبا.

ووفقًا لمعلومات توصل لها " دوت الخليج الرياضي " فإن الفرنسي إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي الانجليزي السابق، والنصر السعودي، قد دخل مؤخرًا حسابات ريال مدريد لتدعيم خط الدفاع.

وتواصل مسؤولي اللوس بلانكوس مع وكيل اللاعب، وذلك لبحث إمكانية الحصول على خدماته على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، على الرغم من رغبة النصر السعودي في عدم رحيله في الوقت الحالي.

من جانبه يدرس مسؤولي ريال مدريد أيضًا افتتاح مفاوضات رسمية مع إدارة النصر في بداية يناير القادم، على أن تكون الصفقة على سبيل الإعارة الجافة دون وجود أي خيار للشراء.

