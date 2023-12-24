نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ذا أثليتك: ضربة موجعة في ليفربول وموندو ديبورتيفو: ضياع حلم برشلونة بضم الجوهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاحد الموافق 24-12-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

تيليجراف تسلط الضوء على أول حكمة في الدوري الإنجليزي

سلطت صحيفة التليجراف الضوء على السيدة ريبكا ويلش التي تولت القيادة التحكيمية لمباراة فوولهام وبيرنلي في الدوري الانجليزي.

وباتت وليش أول سيدة تقوم بإدارة مباراة في البريميرليج على الاطلاق وذلك في الظهور الأول لها السبت على ملعب كرافن كوتيج.

وفي تصريحات صحفية ادلى بها مدرب بيرنلي فينست كومباني قال:" قمت بتقديم التهنئة للحكمة خاصةً أنها واحدة من اللحظات التاريخية وسعيد كوني جزءًا من تلك اللحظة.

ذا أثليتك تعلق على إصابة لاعب تسيميكاس

وقالت صحيفة ذا أثلتيك أن اليوناني كوستاس تسيميكاس لاعب نادي ليفربول اضطر لمغادرة مباراة فريقه ضد ارسنال في الشوط الأول بسبب الاصابة القوية التي تعرض لها.

حيث جرى نقل اللاعب إلى المستشفى عقب سقوطه ارضًا اثر الالتحام القوي مع بوكايو ساكا نجم الجانرز ليتيبن إصابته في عظمة الترقوة لينضم لزميله الاسكتلندي روبرتسون.

وسيغيب سيميكاس لفترة طويلة عن الملاعب وفق التصريحات التي ادلى بها مدربه يورجن كلوب الذي بات مطالبًا بالاعتماد على جو جوميز في الجبهة اليسرى.

موندو ديبورتيفو تعلق على فشل برشلونة بضم الجوهرة

نقلت صحيفة موندو ديبورتيفو اخر التطورات الخاصة باللاعب الارجنتيني كلاوديو ايشيفري الذي رفض تجديد عقده مع ريفربليت في ظل اهتمام من برشلونة بضمه.

وفي تصريحات اعلامية ادلى بها اللاعب قال إنه سيبقى في الارجنتين حتى ستة أشهر أو سنة على الاكثر لكنه سيرحل لأوروبا.

وعلى الرغم من اهتمام برشلونة بضم صاحب السبعة عشر ربيعًا لكن إدارة لابورتا لا تمتلك الان القدرة المالية على ضمه.