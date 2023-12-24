نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب المال.. نجم النصر يرفض ارتداء قميص ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، عن تدعيم بعض المراكز الهامة داخل تشكيل العملاق المدريدي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لسد احتياجات الفريق في الموسم الحالي بعد موجة الإصابات الشديدة الذي يضرب الفريق.

وضرب الرباط الصليبي هذا الموسم 3 نجوم داخل تشكيل البرازيلي كارلو أنشيلوتي، كورتوا وميليتاو وألابا، ليشكل أزمة دفاعية واضحة داخل الميرنجي.

- لابورت يرفض ريال مدريد

وفجرت صحيفة ماركا الإسبانية، مفاجأة كبرى بعد إعلان رفض الإسباني ايميريك لابورت، نجم حط دفاع نادي النصر السعودي، الرحيل إلى السانتياجو برنابيو خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، الصفقة قد تكون صعبة بسبب رفض وتمسك مسؤولو الفريق السعودي ببقاء اللاعب وعدم الاستغناء عن خدماته، خاصة بعد دفع 25 مليون يورو الصيف الماضي لضمه.

وواصلت الصحيفة، لابورت يعرف أن ريال مدريد لن يدفع له الراتب الذي يحصل عليه اللاعب داخل صفوف الدوري السعودي، حيث يتقاضى شهريا 15 مليون يورو.