نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يحسم أول صفقات يناير وصبحي يقترب خطوة من بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعمل إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي، على توقيع العديد من اللاعبين والصفقات الجديدة، لتدعيم صفوف القلعة البيضاء في الموسم الحالي، خاصة مع اقتراب حل أزمة إيقاف قيد الفريق في هذا الموسم.

وتواصل إدارة الفارس الأبيض العمل على حل وتسوية جميع المديونيات التي فرضت على الزمالك في السنوات الأخيرة، ورفع العقوبات على الفريق لتتمكن من المنافسة على البطولات هذا الموسم.



- تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

صرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن حصل مسؤلو نادي الزمالك حصل على موافقة محمود صابر لاعب فريق زد المعار من نادي بيراميدز، للحصول على خدماته".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بيراميدز لا يمانع رحيل صابر إلى الزمالك، ولكنه طالب بالاتفاق مع نادي زد ودفع مبلغ 2.5 مليون جنيه، قيمة قطع الإعارة".

وأختتم أمير هشام: "حال انتقال صابر للزمالك، سيحصل نادي بيراميدز على خدمات محمد صبحي حارس مرمى الفريق، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه".