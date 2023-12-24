نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دليل قاطع.. رونالدو يحسم انتقاله إلى أرسنال نهائيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تداولت منصات السوشيال ميديا المختلفة مؤخرا، أنباء عن اقتراب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي الحالي، من جديد إلى الرحيل لأحد عمالقة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وكانت العديد من التقارير الإنجليزية، قد ربطت أسم رونالدو بالانتقال إلى صفوف فريق أرسنال هذا الموسم.

- حقيقة رحيل رونالدو إلى أرسنال

وحضر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، حفل نزال حاسم في لعبة الملاكمة ضمن موسم الرياض، رفقة العديد من النجوم اللامعة أبرزها فرانك وارين، مالك الشركة المنظمة للحدث.

ونشر التدوينات الشهير " إكس "، مقطع فيديو لرونالدو مع وارين يتحدث فيه عن إمكانية ارتداء قميص الجانرز في الموسم الحالي، ليرد الدون ضاحكا، في إشارة واضحة على رفضه تلك الفكرة ويؤكد على رغبته في البقاء داخل صفوف النصر.

ورحل رونالدو عن البريميرليج في الموسم قبل الماضي، بعد الأزمات العديدة التي تعرض لها خلال فترة تواجده داخل فريقه المحبب مانشستر يونايتد.