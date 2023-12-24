نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مودرن فيوتشر: نشكر أبو ظبي على حسن التنظيم والاستقبال ومباراة بيراميدز صعبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى غنام محمد لاعب فريق مودرن فيوتشر إعجابه الشديد بتنظيم أبوظبي لبطولة كأس السوبر المصري بشكلها الجديد والمقامة في الإمارات.

ويواجه فريق مودرن فيوتشر نظيره نادي بيراميدز غدًا الإثنين على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي بأبو ظبي في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت الإمارات.

وقال غنام خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: شكرًا أبوظبي على التنظيم الرائع وحسن الإستقبال، مباراة صعبة بكل تأكيد أمام فريق نعرفه جيدًا ويعرفنا جيدًا.

وأتم كلماته متمنيًا أن تكون المباراة قوية وتليق بإسم الكرة المصرية.

القنوات الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر وببراميدز في كأس السوبر المصري للأبطال

تنقل مباراة مودرن فيوتشر وبيراميدز ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال على قنوات أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضيه المالكة لحقوق مباريات كأس السوبر المصري للأبطال.

