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أحمد جودة - القاهرة - روى عبد الله فاروق نجم الأهلي الأسبق، ذكرياته في مبارياته مع النادي الأهلي ضد شقيقه الأكبر عبد الرحمن فاروق لاعب حرس الحدود.

وقال نجم الأهلي السابق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الا الكورة يا كابتن"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "مباراتي مع شقيقي الأكبر عبد الرحمن كانت تحمل القوة والندية"

وأضاف عبد الله فاروق: "في إحدى المباريات كان هناك تداخل من الجبهة اليسرى، وتدخلت بعنف على عبد الرحمن وهو رفض الالتحام معي، وعقب المباراة تلقيت مكالمة من والذي قام بتعنيفي خلالها".

عبد الله فاروق: والدي كان "يعنفني" عندما أواجه شقيقي

وأشار فاروق: "شقيقي عبد الرحمن، كان يخشى الدخول على بعنف، حتى لا يتسبب في إصابتي، وأنا كنت أتناسى أننا أشقاء داخل الملعب، وعقب كل مباراة يلقي باللوم عليا بسبب العنف معه".

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