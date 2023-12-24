نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يخسر أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي أمام نظيره فريق وولفرهامبتون بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت مساء اليوم عند تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة الساعة الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أحداث مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون

بدأ رتم المباراة سريع بعض الشيء وتبادل لاعبو تشيلسي وولفرهامبتون العديد من التسديدات.

وصوب جواو جوميز كرة قوية في الدقيقة السابعة والأربعين من عمر الشوط الثاني من المباراة لكنها ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة الحادية والخمسين من عمر الشوط الثاني من المباراة سجل ماريو ليمينا هدف التقدم لصالح وولفرهامبتون في شباك تشيلسي عن طريق تمريرة حاسمة من سارابيا.

وتقدم وولفرهامبتون بالهدف الثاني في الدقيقة 93 عن طريق دوهارتي ثم قلص تشيلسي الفارق بهدف أول في الدقيقة 96 عن طريق نكونكو.