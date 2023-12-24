ريكاردو فورموسينيو يؤكد جاهزية فيوتشر لمواجهة بيراميدز في كأس السوبر المصري للأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - أكد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر على جاهزية فريقه لمواجهة الغد أمام بيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر المقام في أبوظبي.

ماذا قال مدرب فيوتشر عن مواجهة بيراميدز؟

وقال ريكاردو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: استعدينا بشكل جيد للبطولة، لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين، ونتطلع لتقديم مباراة قوية.

وٱردف: كل لاعبي فريقي جاهزين للمباراة، لعبنا خلال ١٨ يوم ٥ مباريات، أمر صعب للغاية خاصة اننا لعبنا مباراتين منهم خارج مصر، ولكن كل العناصر جاهزة لمواجهة بيراميدز.

كما أشاد بقوة بيراميدز مؤكدا أن الفريق المنافس يمتلك عناصر قوية ومدير فني جيد للغاية.

وأتم كلماته موجهًا الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي على حسن الإستقبال وعلى التنظيم الرائع مؤكدًا على أنه رغم صعوبة المباراة ولكنه يتمنى أن تكون المباراة قوية وتليق بإسم الكرة المصرية.

موعد مباراه مودرن فيوتشر وبيراميدز في كأس السوبر المصري للأبطال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال والمقرر إقامتها مساء الغد على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي.