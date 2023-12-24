نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحدة يمطر شباك الرياض بثلاثية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الفوز بنتيجة 3/1 على نظيره فريق الرياض في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

الشوط الأول

بدأت أحداث مباراة الوحدة والرياض برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات الوحدة لتسجيل هدف ولكنه لم ينجح حتى سجل جواد الياميق الهدف الأول في الدقيقة 36 وانتهى الشوط 1/0.

الشوط الثاني

وبدأت أحداث الشوط الثاني برتم سريع وقوة كبيرة وسجل كريج جودوين في الدقيقة 82 واحرز آل عباس التعادل في الدقيقة 87 وعاد ايجالو بالهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 3/1.

ترتيب الوحدة والرياض

ويحتل الوحدة المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة بعد تحقيق 8 فوز وتعادل وخسر 9 بينما يأتي نظيره الرياض في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة حيث فاز خلال 4 مباريات وتعادل بأربعة وهزم بعشرة.