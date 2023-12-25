أتلتيكو مدريد يحسم مصير جواو فيليكس مع برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي برشلونة الإسباني إلى الاحتفاظ باللاعب البرتغالي جواو فيليكس، الذي يلعب حاليًا في صفوفه على سبيل الإعارة من نادي أتلتيكو مدريد، ويخطط لتمديد فترة الإعارة.

أتلتيكو مدريد يحسم مصير فيليكس

تم التعاقد مع فيليكس من قبل برشلونة بصفة مؤقتة لمدة عام من أتلتيكو مدريد في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية. ووفقًا لتقرير صحيفة "سبورت" الإسبانية، يعتزم برشلونة تقديم عرض أولي لتجديد إعارة فيليكس في الصيف القادم، مع إمكانية إدراج بند للشراء يمتد حتى عام 2025.

وفي نفس السياق، أوضحت صحيفة "ريليفو" الإسبانية أن أتلتيكو مدريد لن يقبل أي عرض مباشر للإعارة. يشير التقرير إلى أنه قد يوافق أتلتيكو مدريد على اقتراح برشلونة بشرط دفع رسوم إعارة بقيمة 15 مليون يورو مع إمكانية شراء إلزامية، ولكنهم لن ينظروا في أي اقتراحات أخرى.

وقد شارك فيليكس في 15 مباراة بالدوري الإسباني مع برشلونة، حيث سجل 3 أهداف وصنع 2، بينما شارك في 5 مباريات بدوري أبطال أوروبا حقق فيها 3 أهداف وقدم هدفًا.