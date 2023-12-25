نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يعلن تجديد تعاقد أحمد فتوح لمدة 3 سنوات.. وفيديو اعتذار اللاعب بعد قليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، عن نجاح القلعة البيضاء في تجديد التعاقد مع اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق ومنتخب مصر.

ومن جانبه قال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي بقناة النادي: "أحمد فتوح وقع على عقود التجديد في جلسة جمعته بإدارة النادي مساء اليوم بعد الاتفاق على كافة التفاصيل".

وأردف المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن أحمد فتوح سيظهر في فيديو سيتم إذاعته عبر شاشة قناة الزمالك، لتقديم الاعتذار لجماهير القلعة البيضاء.

أزمة فتوح مع نادي الزمالك

وشهدت الفترة الأخيرة حدوث خلاف بين مجلس إدارة الزمالك وأحمد فتوح، عقب ثبوت خروجه من معسكر الفريق قبل مواجهة زد بالدوري العام دون الحصول على إذن من الجهاز الفني، رفقه الثنائي محمد صبحي ومصطفى الزناري.

بالإضافة إلى خصم 25% من إجمالي عقد أحمد فتوح، و20% من إجمالي عقد الحارس محمد صبحي، وخصم 15% من إجمالي عقد مصطفى الزناري وفقا للوائح الفيفا.

وبدأ إيقاف الثلاثي فتوح وصبحي والزناري منذ يوم 7 من شهر نوفمبر الماضي، وانتهت مدة الإيقاف يوم 7 ديسمبر الجاري.

يذكر أن عقد أحمد فتوح كان ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، قبل أن ينجح مجلس الإدارة برئاسة كابتن حسين لبيب في حسم ملف التجديد للاعب.