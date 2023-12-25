تصريحات مثيرة من ألفاريز بعد فوز مانشستر سيتي بكأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب جوليان ألفاريز، نجم نادي مانشستر سيتي، عن فرحته الكبيرة بفوز فريقه بكأس العالم للأندية، وهي إضافة قوية إلى إنجازاته المتنوعة هذا العام.

تصريحات مثيرة من ألفاريز بعد فوز مانشستر سيتي

وكان ألفاريز قد توج بخمس بطولات مع مانشستر سيتي، وهي الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى تحقيق بطولة كأس العالم مع منتخب الأرجنتين.

في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، قال ألفاريز: "إنه شعور لا يصدق، أنا فعلًا سعيد للغاية. جئنا هنا بتحديد هدف، وكنا نعلم أن المباراتين لن تكونا سهلتين".

وأضاف: "الفوز بلقب بطل العالم بالنسبة للنادي والمنتخب الأرجنتيني في وقت قصير هو مصدر فخر. هذا شيء حلمت به منذ الطفولة، وتحقيقه يمنحني الكثير من الرضا".

وواصل: "لقد حققت أهم البطولات التي يمكن للاعب أن يحققها وأنا لا أزال في سن الـ23 فقط. ولكن تركيزي الآن هو الاستمرار في هذا النجاح واللعب بما يجعلني سعيدًا، والاستمتاع بلحظات كرة القدم على الملعب".

وأشار إلى أهمية التنافس وقال: "عليك دائمًا التنافس للفوز، والآن نرغب في مواصلة النجاح وتحقيق تلك البطولات مرة أخرى، لأن الإحساس بتحقيق كل هذه الإنجازات جميل للغاية، لذلك سأبذل قصارى جهدي للشعور بذلك مرة أخرى".

وعن تطلعاته المستقبلية، أكد: "أنا سعيد جدًا في مانشستر سيتي، ولقد كنت هنا لفترة قصيرة جدًا، لكنني أشعر بالسعادة الكبيرة بكل ما حققناه. ساعدوني كثيرًا في الموسم الماضي، ومنذ البداية شعرت بالتطور كلاعب وكشخص، لذا أنا سعيد هنا في النادي".

وختم حديثه قائلًا: "الإنسان لا يزال يحلم دائمًا ويتطلع إلى الفوز بالمزيد من البطولات، فالهدف الآن هو الفوز بها مرة أخرى!".