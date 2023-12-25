نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، رسالة إلى جماهير النادي من داخل ملعب استاد محمد بن زايد، قبل المواجهة المرتقبة مع سيراميكا كليوباترا في إطار بطولة كأس السوبر المصري بنسختها الجديدة المقامة في الإمارات.

كولر يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

الأهلي يستعد لمباراة صعبة أمام سيراميكا كليوباترا، والتي ستجرى في تمام السابعة مساءً غدًا، وهي جزء من البطولة التي تضم أربع فرق هي الأهلي وسيراميكا وبيراميدز ومودرن فيوتشر.

وفي رسالته التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للنادي، قال كولر في فيديو: "نحن نقف الآن في ملعب خاوٍ، الاستاد فارغ من الجماهير، وهو في حاجة ماسة للحياة والروح".

وأضاف: "نحتاجكم غدًا بشكل غير عادي، الجماهير تُضفي الحياة على الملعب، وأنتم دعم مهم لنا في كل لحظة".

وختم كلماته بقوله: "جمهور الأهلي، نحتاج وجودكم في مباراة الغد، ساهموا في تحقيق الانتصار والتأهل إلى النهائي".