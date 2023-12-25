نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان السيد: باتشيكو لديه 22 نجما في كل مباراة.. وتركيزه ليس مع بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علّق رمضان السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق على نتائج جايمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، مع الفريق في الفترة الحالية.

وقال رمضان السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تصريحات باتشيكو بعد مباراة صن داونز كانت غريبة، وركّز على نتائج الفرق الأخرى أمام صن داونز، ولم يهتم بمستوى فريقه الجيد في تلك المواجهة".

وأضاف: "باتشيكو لديه قائمة لاعبين تكسر الدنيا، وقلنا ذلك منذ بداية الموسم، لكن هذا لا يحدث.. نجوم مصر في تشكيل بيراميدز".

وأتم رمضان السيد تصريحاته قائلًا: "باتشيكو لديه لاعبين يصعنون الفارق.. لديهم 11 نجمًا في الملعب، و11 نجمًا على مقاعد البدلاء، ولكن بنسبة 90% تركيزه ليس مع بيراميدز".

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