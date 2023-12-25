نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أزمة جديدة داخل الزمالك بطلها فرجاني ساسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل إدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية، العمل على حل أزمة إيقاف القيد صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بسبب مديونيات الفريق الخارجية ووجود أحكام بتغريم الفريق مبالغ ضخمة بسبب بعض اللاعبين السابقين.

وكانت مسؤولو الأبيض، قد حاولوا التوصل إلى اتفاق جديد مع إدارة نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، لحل أكبر الأزمات التي كانت سبب في إيقاف القيد والمتعلقة بقائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا.

- ساسي يصدم الزمالك

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن نادي الزمالك، وصله خطاب رسمي يفيد بضرورة دفع مستحقات التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق، المتأخرة".

وأشار هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "ساسي لديه مستحقات تصل إلى 690 ألف دولار، ولكن القرار لا يزال حكم من الدرجة الأولى حتى الآن".

على جانب آخر، نجحت إدارة نادي الزمالك في حسم ملف تجديد عقد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، بعد أن كان قريبا من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء في الموسم الحالي، بسبب أزمته الأخيرة.