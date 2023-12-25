نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد الحديدي يكشف تفاصيل جلسة محمود الخطيب مع لاعبي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي وليد الحديدي أن محمود الخطيب رئيس الأهلى عقد جلسة مع لاعبي الاهلي عقب التتويج بالبرونزية والمشاركة في السوبر المصري وقال لهم هذا قدركم وقدر كل من ينتمي للأهلي.. ليس هناك مجال ووقت كاف للاحتفالات، سنغلق الملف تماما ونركز فى بطولة السوبر المصرى للأبطال التى تبدأ بمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا فى نصف نهائى البطولة.

أضاف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC الفضائية: "الخطيب خلال كلمته إنجاز البرونزية جاء بعد تعب طويل ومجهود كبير لكن لا مجال للاحتفالات فالأمر انتهى تماما والتركيز حاليا فى بطولة السوبر المصرى وطالبهم ببذل أقصى الجهد للتتويج باللقب.

وأشار إلى أن أن رئيس الأهلي أخطر خالد بيبو مدير الكرة بإبلاغ اللاعبين بصرف 50 ألف جنيه مكافأة استثنائية بعد البرونزية بخلاف ما تنص عليه اللائحة والتي يحصل اللاعب علي 250 ألف جنيه في حالة الحصول علي ميدالية في المونديال وأن أجمالي المكافأت تصل إلي 300 ألف جنيه لكل لاعب وذلك بعد الأداء المشرف الذي قدمه الفريق بالبطولة.

وأوضح الحديدي، أن ممود الخطيب رئيس النادي أكد أن بطولة السوبر المصري سيكون لديه مكافأت مضاعفة عن مونديال الأندية من أجل تعويض حسارة بطولتي السوبر والدوري الأفريقي في بداية الموسم الجاري.