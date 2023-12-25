الرياضة

رسالة شكر من ميدو لمجلس إدارة زد بعد تجديد عقد فتوح مع الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -  

وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق الشكر لمجلس إدارة نادي زد، بعد تجديد عقد أحمد فتوح، لاعب الأبيض مع النادي لمدة 3 مواسم قادمة.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أشكر مجلس إدارة زد على موقفهم المحترم، أشكر سيف زاهر وأنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة".

وأضاف: "مجلس إدارة زد كان لديهم إصرارًا على الحفاظ على علاقتهم مع الزمالك، مهما كانت المكاسب أمام ذلك".

وتابع: "أحمد فتوح كان قد وصل لاتفاق مع نادي زد برقم كبير، ولولا كياسة مجلس إدارة زد وسيف زاهر، لكانت حدثت أزمات كبيرة، الأمر كانت له أبعاد كبيرة".

وأكمل: "مسئولو زد تواصلوا مع أحمد فتوح بعد أزمته مع الزمالك، وقالوا له كأنك لم تعقد جلسة معنا، والعلاقة بيننا لن تستمر".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "أشكر جميع مسئولي زد على تعاملهم المحترم في ملف فتوح، الأمر لا يتعلق بالاحترافية، العلاقة بين الأندية مهمة".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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