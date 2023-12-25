الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 25/12/2023 والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 25/12/2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

ينتظر عشاق الكرة العربية بشكل عام والكرة المصرية بشكل خاص، مباريات نارية اليوم مع بداية بطولة السوبر المصري وأيضا إقامة بعض المباريات في الدوري الممتاز.

وتبدأ بطولة السوبر المصري، اليوم الاثنين بمشاركة 4 أندية " وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا ومودرن فيوتشر، حيث تقام للمرة الأولى بمشاركة أربعة فرق.

مباريات اليوم الإثنين

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي أبرز مباريات اليوم الإثنين، وتأتي كالتالي  ..

السوبر المصري

- مودرن فيوتشر vs بيراميدز.. الساعة 3 عصرا 
- الأهلي vs سيراميكا كليوباترا.. الساعة 7 مساءً

تذاع تلك المباريات عبر قناة أون تايم سبورتس 1، وأيضا قناة أبوظبي الرياضية.

الدوري المصري

- الجونة vs إنبي.. الساعة 4 مساءً 
- بلدية المحلة vs البنك الأهلي.. الساعة 7 مساءً

تذاع تلك المباريات عبر قناة أون تايم سبورتس 2

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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