نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق بيرنلي، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب "تورف مور"، مباراة ليفربول ضد بيرنلي، والتي ستنطلق غدا الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر الجاري.

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد بيرنلي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

حيث يحتل فريق ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد فريق بيرنلي في المركز قبل الأخير من جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بث مباراة ليفربول ضد بيرنلي عبر قناة beIN Sports 1HD.