نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد استعداداته لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق أستون فيلا، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في البريميرليج

ومن المقرر أن تنطلق مساء غدا الثلاثاء الموافق 26 من شهر ديسمبر الجاري، مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا، على ملعب الأولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات وأبو ظبي.





القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

وتعد شبكة قنوات bein sports القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في البريميرليج عبر قناة bein 1 sports premium.