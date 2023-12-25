انت الأن تتابع خبر اعتذار أحمد فتوح لجمهور الزمالك: أنا سعيد للغاية لتجديد عقدي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر اعتذار أحمد فتوح لجمهور الزمالك من أبرز الأشياء الذي حصلت على إعجاب الكثيرين، وهي التي حصلت على اهتمام كبير من قبل جميع الأشخاص الذين يتواجدون في كل مكان، وهو لاعب فريق الزمالك ووجه الشكر الكثير لهم.

اعتذار أحمد فتوح لجمهور الزمالك

وانتشر اعتذار أحمد فتوح لجمهور الزمالك على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، ووجه شكره الكثير لجماهير القلعة البيضاء بعد مساندتهم له أثناء الفترة الماضية، وتحدث قائلاً “بشكر نادي الزمالك علي ثقته فيا وفيه أوقات كان فاهمين الأوضاع غلط ولكن انا فخور اني كابتن نادي الزمالك وانا عمري 25 سنة”.

وتحدث فتوح خلال العديد من التصريحات الخاصة ببرنامج “زملكاوي” مع الإعلامي مينا ماهر الذي يبث على قناة الزمالك الفضائية، وقال “لم أوقع على أي عقود لأى نادي ومجلس الإدارة تعلم ذلك وأشكر إدارة النادي على دعمها لي خلال الفترة الماضية وكانوا يعلموا رغبتي في التجديد لنادي الزمالك”.

أحمد فتوح وشيكابالا

واستكمل فتوح خلال العديد من التصريحات الخاصة به، قائلاً “ّأشكر الإعلامي أحمد جمال ومدحت العدل وعمرو الجنايني على مساعدتهم لي في تجديد العقد وأيضا كابتن حسين لبيب”، وتعد من أكثر الأشياء الهامة التي تحدث عنها مؤخراً على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وهي التي حصلت على إعجاب الجميع في الوقت الحالي.

وتحدث عن خلافه منه شيكابالا، قائلاً “شيكابالا لم يغضب مني وسأتحدث معه وأنهي كافة الخلافات ولن يكون هناك أي أزمة خلال الفترة المقبلة وأنا سعيد للغاية لتجديد عقدي”، وتعتبر من أهم التعليقات الرئيسية التي يريد أن يعرفها الكثير من محبي القلعة البيضاء، وهم الذين يريدون معرفتها ويبحثون عنها بشكل مستمر.