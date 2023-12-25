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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الأحد عن موقف نهائي لريال مدريد بشأن ضم الحارسين كيبا أريزابالاجا وخوسيلو ماتو.

ريال مدريد يحسم مصير القناص والاخطبوط

استعار ريال مدريد حارس المرمى كيبا من تشيلسي في بداية الموسم بسبب إصابة حارسه الرئيسي تيبو كورتوا. وقام النادي في نفس الفترة بالتعاقد مع خوسيلو من إسبانيول بمبلغ 500 ألف يورو، مع إمكانية الشراء مقابل 1.5 مليون يورو، لتعويض رحيل كريم بنزيما بعد هبوط إسبانيول.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، يعتبر ريال مدريد خوسيلو خيارًا جيدًا كلاعب هجومي للخطة الاحتياطية. وقد سجل خوسيلو (33 عامًا) ثمانية أهداف في مختلف المسابقات، وقد اعتمد عليه المدرب أنشيلوتي في العديد من المباريات، خاصة بعد إصابة فينيسيوس جونيور.

أما بالنسبة لحارس المرمى كيبا أريزابالاجا، فسيعود إلى تشيلسي في نهاية الموسم، حيث يسعى لاستعادة مكانه الأساسي من قبل الحارس الأوكراني أندري لونين.

من المتوقع أن يعود تيبو كورتوا للمشاركة مع ريال مدريد بعد نهاية الموسم الحالي، وسيكون ذلك الوقت الأنسب للمشاركة كأساسي في التشكيلة الرئيسية.