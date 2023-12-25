نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيتوريا يكشف حقيقة تدخله لحل أزمة شيكابالا ويؤكد:" صلاح مثل رونالدو وميسي وهذا سر وجود النني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



علق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن ما يتم تردده مؤخرا بشأن تدخله في مفاوضات الزمالك وفريق سبورتنج لشبونة، لحل أزمة غرامة قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا.

ويعاني الفارس الأبيض من إيقاف القيد هذا الموسم بسبب بعض غرامات اللاعبين الراحلين عن الفريق.

- فيتوريا يحسم موقفه

وأكد فيتوريا في تصريحاته لبرنامج جمهور التالته عبر قناة أون تايم سبورتس:" لدي علاقات بالطبع مع الأندية الكبرى داخل البرتغال مثل بنفيكا وسبورتنج لشبونة، ولكن لك يحدث أي اتصال بشأن التدخل في أزمة قائد الزمالك".

وتحدث عن صلاح قائلا:" العلاقة بيننا أكثر من جيدة، أرى أنه مثل ميسي ورونالدو، لدي سعادة كبيرة بأنه قائد الفريق الذي أدربه، وجوده داخل الملعب يجعل جميع اللاعبين لديهم رغبة أن يكونوا مثله".

وأختتم عن النني:" أحبه كثيرا، لاعب يعرف كيف يقرأ مجريات المباراة وينفذ ما أقوله بالكلمة، ليس من اللاعبين الذين تراه في جزء واحد من الملعب".

