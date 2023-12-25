نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيتوريا يتحدث عن أسباب استبعاد كهربا وحقيقة طلب رحيل مساعديه في منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن سبب استبعاد محمود عبد المنعم كهربا، نجم خط هجوم النادي الأهلي في الفترة الأخيرة.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تنطلق منتصف يناير القادم في ساحل العاج.

- فيتوريا يتحدث عن كهربا

وأكد مدرب منتخب مصر في تصريحاته لبرنامج جمهور التالته عبر قناة أون تايم سبورتس:" عظم استدعاء كهربا في المواجهات الماضية، كان بسبب إيقاف اللاعب محليا، فكيف سأحكم على مستوى اللاعب".

وتابع:" لم أطلب ضم مساعدين عالميين، فقط طلبت ضم جهاز معاون يفهم أسلوب عملي، ولا توجد أي نية في الوقت الحالي، لإحداث أي تغييرات في جهاز المنتخب المصري".

وأختتم:" أحب الأكلات المصرية ولكن الكشري هو أقرب أكل مصري أحبه اتناوله مرتين كل أسبوع، وطارق حامد لم يتحدث عن الاعتزال الدولي من قبل".