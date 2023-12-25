نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يتعاقد مع مهاجم جديد ومفاجأة بشأن موديست (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي مؤمن الجندي، نجاح إدارة النادي الأهلي في التعاقد مع مهاجم جديد لينضم لصفوف القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة تعويضًا للمهاجم الفرنسي أنتوني موديست.

وقال الجندي في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "فاول": "الأهلي نجح بالفعل في التعاقد مع مهاجم جديد تحت السن".

مهاجم جديد يدق عتبة هجوم الأهلي



ويعاني الأهلي هجوميًا بعد الأداء الغير مقنع للنجم الفرنسي أنتوني موديست، الذي تعاقد معه المارد الأحمر بداية الموسم الجاري.

وأضاف: "اللاعب سينضم بنسبة كبيرة خلال فترة الانتقالات المقبلة، على أمل أن يعوض الفراغ في مركز المهاجم".

وأكمل: "الأهلي يحاول في كل الجهات ضم صفقات قوية في مركز المهاجم، بعد الهجوم الجماهيري الكبير على صفقة موديست".

وواصل: "جمهور الأهلي اتخنق من موديست، خاصة أن التعاقد معه كان من أجل التألق في كأس العالم للأندية، وهو ما لم يحدث".

واختتم قائلًا: "موديست لن يكمل مع الأهلي بأي حال من الأحوال، انتهت مسيرته قبل أن تبدأ".