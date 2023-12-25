نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيتوريا يرد على عروض السعودية للرحيل عن الفراعنة ويفاجئ مرموش ويفجر مفاجأة حول هذا الثلاثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن بعض نجوم الفراعنة وما تحتاجه الكرة المصرية في الفترة الحالية لتطوير اللعبة، كما كشف مصيره من الرحيل عن تدريب متتخب مصر بعد العروض السعودية الضخمة.



- فيتوريا يحسم مصيره من الرحيل ويفاجئ ثلاثي الفراعنة

وقال فيتوريا في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس2": " وصل لي مؤخرا العديد من العروض السعودية ورديت بالاعتذار بسبب منتخب مصر".

وتابع:" لم أقوم بتعديل مركز زيزو في تشكيل مصر حتى يشارك أساسيا، وأرى أن محمود الونش غيابه سيكون مؤثر بشكل كبير".

وواصل:" عمر مرموش هو اللاعب الجوكر داخل تشكيل الفراعنة، ويعجبني كثيرا أسلوب لعب وليد الركراكي، والمغرب هي منافس مصر الأول على لقب الأمم الإفريقية".

وأختتم:" لدي شعور ووجهة نظر أن الثلاثي محمد عبد المنعم وأحمد فتوح وإبراهيم عادل، لديهم الإمكانيات اللازمة للعب في أكبر الأندية الأوروبية، وتم الاستقرار على تشكيل منتخب مصر بنسبة ما بين 70 و80%".